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Пресс-служба президента Украины / imago images / Scanpix / LETA

В Украине отправили в отставку шестерых высокопоставленных чиновников и пятерых глав регионов. Должностей лишились заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, а также заместители министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря и Вячеслав Негода.

Кроме того, украинское правительство согласовало отставку руководителей областных военных администраций Валентина Резиченко (Днепропетровская область), Александра Старуха (Запорожская область), Алексея Кулебы (Киевская область), Дмитрия Живицкого (Сумская область) и Ярослава Янушевича (Херсонская область).

Официальные причины отставок не сообщаются.

Чиновники были уволены после коррупционных скандалов, пишут украинские СМИ. Так, отставка Вячеслава Шаповалова, отвечавшего за тыловое обеспечение ВСУ, последовала за расследованием издания «Зеркало недели». В нем говорилось, что продовольствие для украинских военных закупали по завышенным ценам.

Отставку Алексея Симоненко связывают со скандалом из-за отпуска чиновника за границей. Как сообщала «Украинская правда», в конце 2022 года заместитель генпрокурора провел за границей 10 дней, в том числе посетив испанскую Марбелью. При этом выехал за пределы Украины на «Мерседесе» львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского в сопровождении охранника бизнесмена.

Иван Лукеря и Вячеслав Негода уволились после отставки еще одного замглавы министерства инфраструктуры Василия Лозинского, которого обвинили в получении крупной взятки при закупке генераторов и затем арестовали.

Перед увольнением Тимошенко критиковали за поездки на внедорожнике, который передали Украине для гуманитарных миссий. Он объяснял, что использовал автомобиль для служебных целей. В итоге Тимошенко отказался от использования машины и попросил передать ее в прифронтовые районы.

Кроме того, в конце 2022 года СМИ сообщали, что Тимошенко во время военного положения в стране пользуется автомобилем Porsche Taycan стоимостью 100 тысяч долларов, который принадлежит бизнесмену Вемиру Давитяну.

Отставки четырех из пяти руководителей регионов связывают с отставкой Тимошенко. В то же время глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко — фигурант уголовного дела, которое завели после расследования журналистов о том, что компания близкой подруги чиновника получила полтора миллиарда гривен на ремонт и эксплуатацию дорог в регионе.

Уволенного главу Киевской областной военной администрации Алексея Кулебу, по данным СМИ, собираются назначить на место Тимошенко.

Власти Украины обещали отреагировать на коррупционные скандалы кадровыми перестановками и «посадками». В видеообращении по итогам 333-го дня войны президент Владимир Зеленский обещал, что власти Украины примут соответствующие «справедливые» решения в ответ на коррупционные скандалы на уровне министерств и регионов.

На следующий день он анонсировал «кадровые решения» в отношении чиновников разных уровней, о которых станет известно 23 и 24 января. По его словам, перестановки затронут «управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе».

Кроме того, Зеленский запретил чиновникам на время войны выезд за рубеж с «негосударственной целью». «Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», — добавил он.

Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, комментируя коррупционные скандалы, пригрозил чиновникам «посадками». «Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени. „Не ко времени“ уже не работает. Некоторые люди потеряли рассудок и мародерят без страха и угрызений совести», — заявил он.

Глава Минюста Украины Денис Малюська напомнил в , что в следственных изоляторах страны есть платные камеры, и прикрепил ссылку на оплату к посту.

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