«Украинская правда»: замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Зеленский анонсировал «кадровые решения»

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Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правительстве и Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Вместо Тимошенко на пост замглавы офиса планируют назначить руководителя военной администрации Киевской области Алексея Кулебу, утверждают собеседники издания. Ранее СМИ уже сообщали, что Тимошенко может лишиться поста.

Кроме того, по данным «Украинской правды», в отставку уйдут главы военных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

С чем связаны кадровые перестановки, издание не уточняет. Отмечается, что Тимошенко критиковали за то, что он ездит на внедорожнике, который компания General Motors передала Украине для гуманитарных миссий и занимается политикой в регионах, «что воспринималось как самопиар».

Собеседник «Медузы» в офисе президента Украины в ответ на просьбу подтвердить отставку Тимошенко предложил «дождаться официальной информации». Сам чиновник информацию о своем увольнении не комментировал.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 334-го дня войны анонсировал «кадровые решения» среди чиновников разного уровня.

«Уже есть также кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра — относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе», — заявил он.

Меньше недели назад из офиса Зеленского ушел внештатный советник Алексей Арестович, ставший после российского вторжения в Украину одним из самых узнаваемых лиц в украинской власти. Он подал в отставку на фоне критики его заявления о том, что российскую ракету, попавшую 14 января в жилом дом в Днепре, предположительно сбили украинские силы ПВО.

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