В Украине уволили заместителей министра обороны, генерального прокурора и главы офиса президента. А также глав пяти областных администраций

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Обновление. Правительство Украины одобрило отставки еще нескольких чиновников, в том числе глав Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской областных администраций, сообщил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Высокопоставленные украинские чиновники отправлены в отставку после «кадровых решений», о которых накануне объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает «РБК-Украина», в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ. Это произошло после выхода журналистского расследования, в котором утверждалось, что продовольствие для украинских военных закупали по завышенным ценам. Глава Минобороны Украины Алексей Резников принял отставку своего заместителя.

Кроме того, в отставку отправили заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко. В офисе генпрокурора уточнили, что он уволился «по собственному желанию». Глава ведомства Андрей Костин принял его отставку. Симоненко уволился после того, как журналисты сообщили, что в конце 2022 года он ездил в отпуск в Испанию на «Мерседесе» бизнесмена из Львова.

Также в отставку подал Кирилл Тимошенко, занимавший пост заместителя руководителя офиса президента Украины. В своем заявлении он отметил, что увольняется «по собственному желанию». Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Тимошенко. Причина его отставки неизвестна, ранее Тимошенко критиковали за то, что он ездит на внедорожнике, который передали Украине для гуманитарных миссий.

Помимо этого в отставку подал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукерья. Ранее уволили еще одного замглавы этого министерства Василия Лозинского, которого заподозрили в получении крупной взятки при закупке генераторов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении по итогам 334-го дня войны, что 23 и 24 января произойдут кадровые перестановки, которые затронут «управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе».

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