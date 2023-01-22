В Украине задержали и уволили замминистра инфраструктуры Василия Лозинского. Его подозревают в получении взятки на закупках генераторов

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Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского, подозреваемого в получении крупной взятки при закупке генераторов. Об обысках у чиновника 21 января сообщала «Украинская правда».

В воскресенье Национальное антикоррупционное бюро раскрыло подробности уголовного дела в отношении Лозинского. Согласно пресс-релизу ведомства, летом 2022 года власти Украины выделили 1,68 миллиарда гривен (45,7 миллиона долларов), в том числе на закупку генераторов, чтобы зимой обеспечить жителей страны светом, теплом и водой на фоне разрушения объектов критической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

По версии следствия, несколько чиновников решили присвоить часть бюджетных средств, вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной стоимости почти на 280 миллионов гривен (7,6 миллиона долларов).

Лозинского задержали с поличным при получении 400 тысяч долларов за помощь в заключении этих контрактов. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, и получении неправомерной выгоды.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков объявил, что решением кабинета министров страны его заместитель уволен со своей должности.

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