Из российских онлайн-кинотеатров стали исчезать старые фильмы

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Из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы, которых ранее не коснулись санкции от ухода с рынка западных кинокомпаний.

Как заметил «Коммерсант», в архивах «Кинопоиска» теперь недоступны фильмы «Маска» (1994), трилогия «Властелин колец» (2001–2003), «1+1» (2011), «Интерстеллар» (2014), сериалы «Друзья» (1994–2004) и «Клон» (2001–2002).

В пресс-службе сервиса заявили, что исчезновение фильмов связано со сложностями с продлением действующих контрактов со студиями. «Приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определенный срок. В текущих условиях продление договоров занимает больше времени, к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney действительно могут быть пока недоступны», — уточнили в «Кинопоиске».

В сервисе Wink заявили, что от правообладателей «почти не было инициатив» по досрочному прекращению действия контрактов с российскими сервисами, но не исключили, что в некоторых случаях после истечения контракты продлеваться на новые сроки не будут.

С началом войны в Украине крупнейшие кинокомпании Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures и Universal Pictures закрыли свои офисы в России и перестали продавать лицензии на новые фильмы. В российских онлайн-сервисах заявляли, что старых архивов санкции не коснутся.

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