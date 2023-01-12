DW: представители оппозиции считают, что в Беларуси создают аналог ЧВК Вагнера
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На базе белорусского частного охранного предприятия «ГардСервис», вероятно, собираются сформировать аналог российской ЧВК Вагнера, пишет Deutsche Welle со ссылкой на члена Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по вопросам обороны и нацбезопасности Валерия Сахащика.
За последнее время, по словам Сахащика, численность сотрудников «ГардСервис» значительно выросла. Сахащик предполагает, что сейчас их может быть более тысячи человек. «Подготовка и набор кадров длятся уже несколько месяцев. Персонал увеличили за счет офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые служили в силах специальных операций и в спецподразделениях силовых ведомств Беларуси», — рассказал он.
По данным собеседника Deutsche Welle, сотрудников «ГардСервис» обучают на нескольких белорусских полигонах. «Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа тренируют сотрудников „ГардСервис“ на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки „Динамо“, там также проходят активные действия», — сообщил он.
Сахащик считает, что сотрудников «ГардСервис» могут использовать в диверсионно-разведывательных группах и штурмах по примеру российской ЧВК Вагнера.
Летом 2022 года, напоминает DW, белорусские независимые СМИ со ссылкой на источник в «ГардСервис» писали, что в Минск для обучения сотрудников ЧОП прибыли наемники из ЧВК Вагнера.
Частное охранное предприятие «ГардСервис» было создано в июне 2020 года. Указом Александра Лукашенко сотрудникам этого ЧОП разрешено носить, хранить и использовать служебное и гражданское оружие, а также специальные средства и физическую силу «в порядке, установленном законом для военизированной охраны». «ГардСервис» — единственное частное охранное предприятие в Беларуси, получившее право на использование огнестрельного оружия, включая пистолеты, автоматы и снайперские винтовки.
Появление «ГардСервиса», сотрудники которого могут использовать оружие, связывали с выборами президента Беларуси в августе 2020 года. Белорусский ЦИК объявил победителем выборов Александра Лукашенко. Оппозиция заявила о многочисленных фальсификациях и отказалась признать результаты выборов. В Беларуси начались протесты, которые были жестоко подавлены.