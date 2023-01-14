Британский премьер пообещал Зеленскому поставить Украине танки Challenger 2

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил намерение поставить украинской армии британские танки .

«Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем», — заявил офис британского премьера.

Там не уточнили, сколько танков и артиллерийских систем получат ВСУ. По информации The Sun, Лондон передаст Киеву 12 танков.

11 января Financial Times сообщила со ссылкой на представителя офиса Сунака, что британский премьер попросил министра обороны «работать с партнерами», чтобы продвинуться в поддержке Украины, «включая предоставление танков». Таким образом на Даунинг-стрит впервые подтвердили планы передать Украине танки.

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