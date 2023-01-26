Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной организацией»
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Read in English: Russia has outlawed Meduza
Генеральная прокуратура РФ приняла решение «о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации SIA «Medusa Project».
Деятельность «Медузы», заявили в Генпрокуратуре, «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
23 апреля 2021 года «Медуза» была объявлена в России «СМИ — иностранным агентом». Впоследствии стало известно, что это произошло на основании обращения бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова. После «Медузы» в список «СМИ — иностранных агентов» внесли многие независимые СМИ, в том числе телеканал «Дождь» и «Медиазону», а также десятки журналистов и общественных деятелей.
Закон о «нежелательных» организациях был принят в 2015 году. Генпрокуратуру наделили правом присваивать этот статус любой иностранной или международной неправительственной организации, если ведомство решит, что ее деятельность угрожает «основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России». За участие и сотрудничество с нежелательными организациями предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.