С начала 2022 года Генпрокуратура объявила «нежелательными» 12 организаций. Вот чем они занимаются Одну из них возглавлял нобелевский лауреат, с другой был связан Кудрин

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Олег Яковлев / РБК / ТАСС

С января Генпрокуратура России объявила «нежелательными» уже 12 организаций. Ведомство сочло, что они «представляют угрозу конституционному строю и безопасности» России. Если взятый темп не будет снижен, то 2022 год может стать рекордным по количеству инициатив, получивших статус «нежелательных». Власти России с каждым годом присваивают его все чаще. Рассказываем об организациях, которые были названы «нежелательными» с начала года.

«ВОТ Фонд»

Был создан в Польше в 2016 году, получает финансирование от различных польских и международных организаций. Создателем «ВОТ Фонда» назван выходец из России Георгий Нурманов, который переехал в Польшу после разгона митинга на Болотной площади. Он открыл в Варшаве бизнес по производству пельменей, а после вторжения России в Украину стал помогать украинским беженцам.

«ВОТ Фонд» занимается проектами, связанными с защитой прав человека, развитием независимых СМИ и интеграцией мигрантов в Польше. Целью его деятельности заявлен «польско-российский диалог гражданского общества». В 2018 году фонд провел в Варшаве семинар для журналистов, пишущих на международную тематику, а в 2019-м участвовал в проведении «Форума Бориса Немцова».

Объявлен «нежелательным» 25 января 2022 года.

«Свободный Идель-Урал»

Общественно-политическое движение, созданное в Киеве в 2018 году. Его глава Рафис Кашапов раньше возглавлял отделение в Набережных Челнах, в 2017 году запрещенное судом за пропаганду нарушения территориальной целостности России. Сам Кашапов в 2015-м получил три года колонии за выступления против присоединения Крыма, а освободившись, уехал из России.

«Свободный Идель-Урал» заявляет своей задачей борьбу за права коренных народов Поволжья и Урала, а также за независимость Мордовии, Чувашии, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана. «Наша цель: развал России и создание на ее руинах новых государств», — сказано на сайте движения.

Объявлено «нежелательным» 16 февраля 2022 года.

OCCRP

Полное название — Organized Crime and Corruption Reporting Project («Проект по расследованию коррупции и организованной преступности»). Объединение СМИ и репортеров, занимающихся журналистскими расследованиями по всему миру. Было основано в 2007 году американцем Дрю Салливаном. Наиболее известно по расследованиям на основе «Панамского архива».

22 февраля 2022 года «нежелательной» была объявлена американская «Ассоциация развития журналистики» (The Journalism Development Network, JDN), которая управляет проектом OCCRP.

Проект запустился в 2020 году, его возглавляет — бывший журналист-расследователь «Новой газеты». "Важные истории" выпускали расследования про предполагаемого зятя Владимира Путина Кирилла Шамалова, офшорные сделки «друзей президента» и покупку доли в итальянском производителе шин Pirelli для «Роснефти» («Роснефть» подала в суд на издание из-за этого текста и выиграла).

Весной 2021 года у Романа Анина прошли обыски по уголовному делу из-за его материала 2016 года, посвященного яхте тогдашней жены руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. В августе 2021-го "Важные истории" и ряд сотрудников издания получили статус «иноагентов» (одним из оснований для этого стал твит в поддержку «Медузы»).

22 февраля 2022 года «нежелательной» была объявлена латвийская компания — юридическое лицо «Важных историй».

Chatham House

Другое название — Королевский институт международных отношений. Независимый политический институт и аналитический центр, основанный в Великобритании в 1920 году. Первым председателем «Чатем-Хаус» был Роберт Сесил — один из инициаторов создания Лиги наций, лауреат Нобелевской премии мира. «Чатем-Хаус» находится под патронажем британских монархов, но не получает финансирования от британского правительства.

«Чатем-Хаус» выпускает журналы International Affairs, The World Today и Journal of Cyber Policy, серию книг Insights, а также подкаст Undercurrents. В 2015 году институт опубликовал аналитический отчет «Российский вызов», в котором, среди прочего, высказывались предположения, что украинский конфликт 2014 года приведет к прямому столкновению России и европейских государств. В России британский доклад сравнили с пропагандой в стиле холодной войны.

Объявлен «нежелательным» 7 апреля 2022 года.

«Крымская правозащитная группа»

Неправительственная организация крымских правозащитников и журналистов, которая была создана в Украине после присоединения Крыма к России. Она занимается защитой прав человека на полуострове. В 2021 году российские власти заблокировали сайт «Крымской правозащитной группы».

«Мы рассказывали и о том, как Россия скрывает реальные факты о ситуации с пандемией, как подвергает людей реальной опасности заразиться коронавирусом, как она используют систему образования для милитаризации крымских детей и о многом другом», — говорила тогда глава правления организации Ольга Скрипник.

КПГ объявлена «нежелательной» 4 мая 2022 года.

Фонд имени Генриха Бёлля

Немецкая неправительственная организация, которая поддерживает образовательные проекты в области политических наук «для продвижения демократического волеизъявления, социально-политической активности и международного взаимопонимания». Была создана в 1996 году, связана с немецкой партией «Зеленых». Имеет офисы в более чем 30 странах.

Представительство организации в России открылось в 1999 году и стало одним из крупнейших немецких фондов в стране. Фонд поддерживал некоммерческие организации, проводил летние школы и конференции, предоставлял стипендии и гранты ученым, студентам и гражданским активистам.

Объявлен «нежелательным» 20 мая 2022 года.

Расследовательский проект, основанный британцем Элиотом Хиггинсом — финансовым аналитиком, который интересовался расследованиями военных конфликтов по открытым источникам и вел блог, где изучал войны в Северной Африке и на Ближнем Востока по записям в соцсетях.

Bellingcat был основан в 2014 году. Среди его наиболее резонансных расследований — материалы о крушении рейса MH17 над Донбассом, об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также участие в расследовании отравления Алексея Навального.

Осенью 2021 года проект попал в реестр «иноагентов», в марте 2022-го его сайт был заблокирован в России, а 13 июля Генпрокуратура объявила его юрлица в Нидерландах и Великобритании «нежелательными».

Российское издание, которое было основано в 2013 году. Оно специализируется на журналистских расследованиях. Среди самых известных статей The Insider — совместные с группой Bellingcat материалы о причастности России к крушению рейса MH17, а также об отравлении Алексея Навального.

В июле 2021 года Минюст объявил The Insider «иностранным агентом», после чего у основателя издания и его родителей прошли обыски по делу о клевете из-за твита «с дезинформацией» о крушении «Боинга» под Донецком. После этого Доброхотов уехал из России. В отношении него было возбуждено дело о незаконном пересечении границы.

Как и Bellingcat, The Insider был объявлен «нежелательной» организацией 13 июля 2022 года.

Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы

Некоммерческая организация, также известная под аббревиатурой CEELI Institute. Была основана в Праге в 1999 году, заявляет своей миссией «продвижение верховенства права в мире для защиты основных прав и свобод личности». Институт организует обучение и конференции для представителей юридического сообщества. «С момента основания мы работали с более чем 10 тысячами судей, юристов и представителей гражданского общества из более чем 45 стран», — говорится на сайте института.

Объявлен «нежелательным» 13 июля 2022 года.

Фонд открытой Эстонии

Был создан в 1990 году при поддержке американского бизнесмена и филантропа Джорджа Сороса (российские власти давно оказывают давление на созданные им организации). Заявлял своей миссией «содействие развитию… демократии, при которой власть несет ответственность перед своими гражданами».

Фонд открытой Эстонии организовал серию дискуссий «Голоса России», в которых участвовали российские либеральные политики, журналисты и активисты. В мае 2022 года в Эстонии при поддержке фонда прошло мероприятие «Хотят ли русские войны?»

Фонд был объявлен «нежелательным» в России 19 июля 2022 года. Его глава Малл Хеллам заявила, что на деятельности организации это никак не скажется.

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Calvert 22 Foundation

Фонд по поддержке культуры, созданный в 2009 году британским экономистом русского происхождения Нонной Матерковой. Организация представляет себя как «ведущее учреждение, которое занимается продвижением и поддержкой культуры „Нового Востока“».

Calvert 22 Foundation сотрудничает с крупнейшими университетами и музеями мира (среди его партнеров был Эрмитаж) и выпускает издание о современной культуре России, Восточной Европы и Средней Азии The Calvert Journal (в конце февраля оно приостановило выход на неопределенный срок из-за российского вторжения в Украину).

В 2012-2018 годах в попечительский совет Calvert 22 Foundation входил Алексей Кудрин, который сейчас возглавляет Счетную палату. В 2018 году Нонна Матеркова принимала участие в Петербургском международном экономическом форуме, где регулярно выступает президент России Владимир Путин.

Calvert 22 Foundation объявлен «нежелательным» 1 августа 2022 года.

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