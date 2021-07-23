Минюст внес издание The Insider в список «СМИ-иноагентов»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Минюст РФ внес издание The Insider в реестр «СМИ — иностранных агентов».

В список также внесены пять журналистов — Михаил Рубин, Софья Гройсман, Юлия Апухтина (все — «Проект») Илья Рождественский («Открытые медиа»), а также Алексей Постернак ( ).

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявил, что оно продолжит работу. «The Insider — это латвийское издание, которое зарегистрировано в Латвии по латвийскому законодательству. И что там Минюст хочет, The Insider не интересует. Представительства издания в России нет, поэтому все эти безумные законы на Insider не распространяются, Insider будет работать, как работал», — сказал он.

Издание The Insider было основано в 2013 году, оно специализируется на журналистских расследованиях. Среди наиболее известных расследований издания — выпущенные совместно с группой Bellingcat материалы о причастности России к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом, а также об отравлении Алексея Навального.

С начала 2021 года список «СМИ — иностранных агентов» расширился на 17 позиций — столько же их было за три предыдущих года существования реестра. В последний раз реестр пополнялся неделю назад, 15 июля. Тогда туда были внесены пять журналистов «Проекта», корреспондент « » и двое редакторов «Открытых медиа». Одновременно с этим Генпрокуратура назвала издателя «Проекта», американскую организацию Project Media Inc., «нежелательной». 23 июля она была официально внесена в соответствующий реестр.

«СМИ — иностранным агентом» в апреле 2021 года была признана «Медуза», в мае — . После этого VTimes объявило о закрытии; «Медуза», лишившаяся из-за статуса «иноагента» почти всех рекламных доходов, объявила сбор пожертвований от читателей.

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