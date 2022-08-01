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Генпрокуратура России объявила британскую Calvert 22 Foundation «нежелательной организацией»

Источник: Интерфакс

Генпрокуратура России объявила «нежелательной» британскую неправительственную организацию Calvert 22 Foundation, сообщает «Интерфакс».

Деятельность Calvert 22 Foundation, заявили в Генпрокуратуре, «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень «нежелательных организаций».

Calvert 22 Foundation - благотворительная организация, созданная в 2009 году лондонским экономистом русского происхождения Нонной Матерковой. Она занимается проектами в области современной культуры, сотрудничает с крупнейшими университетами и музеями мира (в том числе в 2017 году с Эрмитажем) и издает журнал The Calvert Journal.

С 2012 по 2018 годы в совет директоров Calvert 22 Foundation входил Алексей Кудрин. В 2018 году Нонна Матеркова принимала участие в Петербургском международном экономическом форуме.

По состоянию на 1 августа в списке «нежелательных» 61 организация.

Нежелательным организациям запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административного и уголовного наказания. Сотрудничество с такими организациями также является поводом для уголовного преследования. 