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Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» организацией фонд имени Генриха Бёлля

Источник: Генпрокуратура РФ

Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» организацией фонд имени Генриха Бёлля.

«Установлено, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Фонд был среди 15 иностранных некоммерческих организаций, которые Минюст в апреле исключил из реестра филиалов и представительств некоммерческих неправительственных организаций, тем самым закрыв их представительства в РФ.

Фонд Бёлля, согласно собственному сайту, «поддерживает общественные и культурные проекты, связанные с повышением демократической культуры и зелеными ценностями». Представительство организации в России работало с 1999 года.

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