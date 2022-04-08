Минюст РФ закрыл российские представительства 15 организаций. В том числе Amnesty International и Human Rights Watch

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Минюст РФ исключил 15 организаций из реестра филиалов и представительств некоммерческих неправительственных организаций. Среди них представительства Amnesty International, Human Rights Watch и Фонда Карнеги за международный мир.

Также из списка убраны филиалы немецких Фонда Фридриха Науманна, Фонда имени Фридриха Эберта, Фонда Ханнса Зайделя, Фонда имени Генриха Бёлля, Фонда имени Конрада Аденауэра, Фонда Розы Люксембург и Немецкого научно-исследовательского сообщества.

Помимо них из реестра удалено представительство американского Института Международного образования, швейцарского Фонда Ага Хана и польской ассоциации Wspоlnota Polska.

Исключение из реестра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минюст, осуществлено «в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства». Подробности в министерстве юстиции уточнять не стали.

Как отмечает глава «Агоры» Павел Чиков, исключение из реестра означает, что представительства закрыты.

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