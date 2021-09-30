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Основатель издания Роман Доброхотов прокомментировал заведенное в отношении него уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы.

Журналист выразил уверенность, что преследование «высосано из пальца», подчеркнув, что имел полное право покидать территорию России. Он подтвердил, что после обыска в августе у него действительно изъяли загранпаспорта, но общегражданский паспорт при этом остался.

Я оставался в России до последнего. C 2018 года мне все говорили, что после этих расследований продолжать жить в Москве — безумие и самоубийство. Я игнорировал эти предупреждения и только когда сотрудники ФСБ выбили дверь моей квартиры, отобрали компьютеры и телефоны, стало понятно, что работать из страны мне уже не дадут. Они сами же незаконно забрали мои загранпаспорта, а теперь шьют уголовку, — что я при выезде не воспользовался заграном. Так это их надо сажать за незаконное ограничение свободы передвижения.

Доброхотов выразил уверенность, что цель уголовного дела — оказать давление на его родственников и получить доступ к телефонам и компьютерам, чтобы прочитать переписку и узнать, где он находится сейчас. Он отметил, что пока не хочет называть страну, где находится, так как пока «все время в движении».

ФСБ 30 сентября заявила, что в августе 2021 года Доброхотов «при посредничестве иных лиц» незаконно пересек российско-украинскую границу. У родителей и жены журналиста прошел обыск.

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