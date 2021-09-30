Основателя The Insider Романа Доброхотова объявили в розыск после отъезда из России. Его подозревают в незаконном пересечении границы Близких журналиста допрашивает ФСБ

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Роман Доброхотов после допроса в ОВД по Академическому району Москвы, 28 июля 2021 года Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA

Утром 30 сентября полиция пришла с обысками к родителям основателя и шеф-редактора Романа Доброхотова, а также в квартиру журналиста. Как сообщила мать журналиста, полицейские пришли в 7 утра (Доброхотов и его адвокат сказали, что пришли в 6 утра). The Insider сообщил, что в квартире Доброхотова в момент обыска находились его жена Екатерина Игнатова и дети. Адвокат журналиста Юлия Кузнецова сообщила, что с обыском также пришли к сестре Игнатовой.

Обыски провели сотрудники ФСБ по уголовному о незаконном пересечении границы, сообщил Роман Доброхотов. По его словам, следователи изъяли «все телефоны и компы». «ОВД-Инфо» сообщает про изъятые телефон, ноутбук, моноблок и жесткий диск. 71-летнего отца журналиста, профессора Высшей школы экономики Александра Доброхотова и Екатерину Игнатову увезли на допросы в управление ФСБ (адвокатов не пустили в здание). Мать журналиста осталась с внуками, ее ждут на допрос 3 октября.

ФСБ сообщила, что Роман Доброхотов незаконно уехал в Украину; журналист это отрицает. Пресс-служба ФСБ сообщила, что в августе 2021 года был «выявлен и задокументирован факт незаконного пересечения государственной границы РФ в направлении Украины интернет-издания The Insider Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц». По версии ФСБ, в ночь на 1 августа Доброхотов приехал в приграничное село Колещатовка в Воронежской области и «скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска». В спецслужбе отметили, что «планируется» объявить Доброхотова в розыск.

Уголовное дело в отношении Доброхотова возбудили 7 сентября, рассказала телеканалу его адвокат Юлия Кузнецова. «23 сентября он объявлен в розыск следственным управлением ФСБ России», — сообщила Кузнецова РБК. Сам Доброхотов в разговоре с телеграм-каналом «ЧТД» отверг утверждения ФСБ о том, что он пересек границу России и Украины. Он подтвердил, что находится за пределами России, и отметил, что не собирается просить политическое убежище за границей.

В июле Минюст объявил The Insider «иностранным агентом» — после чего у Доброхотова и его родителей провели обыск по делу о клевете. Уголовное дело возбудили по заявлению нидерландского блогера Макса ван дер Верффа. Тот пожаловался на то, что Доброхотов в ноябре 2020 года написал в твиттере, что ван дер Верфф работает на ГРУ России и распространяет дезинформацию о в 2014 году. После допроса Роман Доброхотов остался свидетелем по уголовному делу, но у него забрали загранпаспорт. Журналист The Insider Сергей Ежов говорил РБК, что в день обыска Доброхотов собирался уехать из России. Адвокат Сталина Гуревич, представляющая интересы ван дер Верффа, сообщила 14 сентября RT, что Доброхотов уехал из России в Украину без российского загранпаспорта.

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