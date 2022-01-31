«Важные истории» подсчитали средний возраст высших путинских чиновников. Они почти сравнялись с брежневскими, но все еще моложе американских Чем ближе к президенту России, тем старше

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Сергей Чириков / AFP / Scanpix / LETA

Когда Владимир Путин пришел к власти в России, предельный возраст для чиновников составлял 65 лет. В 2010 году, когда президентом был Дмитрий Медведев, его снизили до 60 лет. В 2013-м, когда главой государства снова стал Путин, — повысили до 70 лет. С тех пор президент России постепенно продляет или отменяет возрастные ограничения для госслужащих высшего звена, и его окружение стареет вместе с ним. подсчитали средний возраст российской правящей элиты.

Журналисты «Важных историй» собрали данные (на январь 2022 года) о возрасте руководителей ключевых российских органов власти: правительства, Совета безопасности, Администрации президента, Госдумы и Совета Федерации, федеральных служб и агентств. Отдельно они подсчитали, сколько лет главам всех регионов России. Затем журналисты вычислили средний и возраст высших российских чиновников, а также долю людей пенсионного возраста (61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин) среди них. Кроме того, они сравнили возраст членов российского правительства и парламента с возрастом их коллег в других странах — Беларуси, Украине, Казахстане, США, Великобритании, Германии и Франции.

Средний возраст руководства высших органов законодательной и исполнительной власти в России сейчас составляет 55 лет. Это немного меньше, чем при генсеке СССР Леониде Брежневе (55,9 года), но больше, чем при последнем советском руководителе Михаиле Горбачеве (51,6 года) и первом президенте России Борисе Ельцине (50,2 года). Также это больше, чем в начале президентской карьеры Владимира Путина (50,9 года).

Самый «пожилой» высший орган власти в России — Совет безопасности. Средний возраст его участников составляет 62 года (медианный — 65 лет). Кроме того, именно в Совбезе наиболее высока доля пенсионеров, она достигает 57%. Карьера многих членов совета начиналась еще в СССР, а его председатель Владимир Путин и секретарь Николай Патрушев работали в КГБ и возглавляли ФСБ. По информации «Медузы», сейчас Совбез курирует в том числе объявление людей и организаций «иноагентами» и «нежелательными».

За Совбезом следует Администрация президента. Средний возраст ее руководителей составляет 58 лет (медианный — 57 лет), а треть из них уже имеют право выйти на пенсию. Похожие показатели у Совета Федерации: средний возраст его членов — 57 лет (медианный — 58 лет). Кроме того, 39% членов Совфеда перешагнули пенсионный порог (выше эта доля только в Совбезе). Там заседает и самый пожилой российский чиновник на руководящем посту — 92-летний Николай Рыжков, последний премьер-министр СССР.

Средний возраст членов правительства — 54 года (медианный — 55 лет), из них четверть пенсионеров. Самый пожилой министр — глава МИД Сергей Лавров, которому в этом году исполнится 72 года.

(медианный — 55 лет), из них четверть пенсионеров. Самый пожилой министр — глава МИД Сергей Лавров, которому в этом году исполнится 72 года. Средний возраст депутатов Госдумы — 53 года , среди них также четверть пенсионеров. Старейший депутат — 85-летний Владимир Ресин, который избирается в Госдуму с 2011 года и, как писали "Важные истории", за это время ни разу не выступил на заседаниях.

, среди них также четверть пенсионеров. Старейший депутат — 85-летний Владимир Ресин, который избирается в Госдуму с 2011 года и, как писали "Важные истории", за это время ни разу не выступил на заседаниях. Самыми молодыми российскими чиновниками на руководящих постах оказались губернаторы. Их средний возраст составляет 51 год (медианный — 50 лет), лишь 12% глав регионов имеют право уже сейчас отправиться на пенсию.

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За последние 10 лет в России «постарели» все высшие госорганы. С 2012 года больше всего увеличился средний возраст членов Совета безопасности и правительства — на семь лет. Руководители из Администрации президента постарели в среднем на шесть лет, депутаты Госдумы и Совета Федерации — на два года. Единственным исключением из этой тенденции стали губернаторы, чей средний возраст уменьшился на один год.

Изменение среднего возраста правящей элиты зависит от ротации кадров. Но чем ближе госорган к президенту России, тем ниже там сменяемость власти. Она наиболее низка в Совбезе (49% чиновников совета, работавших там в 2012 году, остаются на своих местах и сегодня) и в Администрации президента (за 10 лет там не сменились 39% руководителей). Членов Совбеза и руководство АП подбирает лично президент Владимир Путин.

Состав правительства за 10 лет сменился на 76%. Основное обновление пришлось на 2020 год, когда премьер-министром вместо Дмитрия Медведева был назначен Михаил Мишустин.

Основное обновление пришлось на 2020 год, когда премьер-министром вместо Дмитрия Медведева был назначен Михаил Мишустин. Губернаторский корпус был обновлен на 82%. Политолог, эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что у президента «есть запрос на омоложение на среднем уровне»: «Путин будет сидеть столько, сколько ему надо, но ему будет нужна поддержка молодых когорт управленцев».

Политолог, эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что у президента «есть запрос на омоложение на среднем уровне»: «Путин будет сидеть столько, сколько ему надо, но ему будет нужна поддержка молодых когорт управленцев». Колесников отмечает, что в избираемых органах власти также значительно поменялся состав (в Совфеде — на 85%, в Госдуме — на 67%), но это не говорит о реальной сменяемости власти, так как в парламент «сгружают предпенсионеров» или людей, ждущих назначений в исполнительную власть.

Высшие российские чиновники моложе американских, чей средний возраст составляет 60 лет. Также они моложе своих казахстанских (57 лет) и британских (56 лет) коллег — но старше коллег из Франции (54 года), Беларуси (53 года) и Германии (51 год). Среди всех рассмотренных «Важными историями» стран самая молодая политическая элита в Украине. После прихода к власти Владимира Зеленского, которому на тот момент был 41 год, средний возраст высших украинских чиновников составил 44 года.

Владимиру Путину — 69

«Атлант, несущий всю тяжесть груза российской вертикали власти» Путин расправил плечи — и получил тысячи поздравлений с 69-летием. Если коротко: это К.Р.И.Н.Ж.

Владимиру Путину — 69

«Атлант, несущий всю тяжесть груза российской вертикали власти» Путин расправил плечи — и получил тысячи поздравлений с 69-летием. Если коротко: это К.Р.И.Н.Ж.

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Пересказала Ольга Корелина