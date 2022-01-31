«Важные истории» подсчитали средний возраст высших путинских чиновников. Они почти сравнялись с брежневскими, но все еще моложе американских Чем ближе к президенту России, тем старше
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Когда Владимир Путин пришел к власти в России, предельный возраст для чиновников составлял 65 лет. В 2010 году, когда президентом был Дмитрий Медведев, его снизили до 60 лет. В 2013-м, когда главой государства снова стал Путин, — повысили до 70 лет. С тех пор президент России постепенно продляет или отменяет возрастные ограничения для госслужащих высшего звена, и его окружение стареет вместе с ним. «Важные истории» подсчитали средний возраст российской правящей элиты.
Журналисты «Важных историй» собрали данные (на январь 2022 года) о возрасте руководителей ключевых российских органов власти: правительства, Совета безопасности, Администрации президента, Госдумы и Совета Федерации, федеральных служб и агентств. Отдельно они подсчитали, сколько лет главам всех регионов России.
Затем журналисты вычислили средний и медианный возраст высших российских чиновников, а также долю людей пенсионного возраста (61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин) среди них. Кроме того, они сравнили возраст членов российского правительства и парламента с возрастом их коллег в других странах — Беларуси, Украине, Казахстане, США, Великобритании, Германии и Франции.
Средний возраст руководства высших органов законодательной и исполнительной власти в России сейчас составляет 55 лет. Это немного меньше, чем при генсеке СССР Леониде Брежневе (55,9 года), но больше, чем при последнем советском руководителе Михаиле Горбачеве (51,6 года) и первом президенте России Борисе Ельцине (50,2 года). Также это больше, чем в начале президентской карьеры Владимира Путина (50,9 года).
Самый «пожилой» высший орган власти в России — Совет безопасности. Средний возраст его участников составляет 62 года (медианный — 65 лет). Кроме того, именно в Совбезе наиболее высока доля пенсионеров, она достигает 57%. Карьера многих членов совета начиналась еще в СССР, а его председатель Владимир Путин и секретарь Николай Патрушев работали в КГБ и возглавляли ФСБ. По информации «Медузы», сейчас Совбез курирует в том числе объявление людей и организаций «иноагентами» и «нежелательными».
За Совбезом следует Администрация президента. Средний возраст ее руководителей составляет 58 лет (медианный — 57 лет), а треть из них уже имеют право выйти на пенсию. Похожие показатели у Совета Федерации: средний возраст его членов — 57 лет (медианный — 58 лет). Кроме того, 39% членов Совфеда перешагнули пенсионный порог (выше эта доля только в Совбезе). Там заседает и самый пожилой российский чиновник на руководящем посту — 92-летний Николай Рыжков, последний премьер-министр СССР.
- Средний возраст членов правительства — 54 года (медианный — 55 лет), из них четверть пенсионеров. Самый пожилой министр — глава МИД Сергей Лавров, которому в этом году исполнится 72 года.
- Средний возраст депутатов Госдумы — 53 года, среди них также четверть пенсионеров. Старейший депутат — 85-летний Владимир Ресин, который избирается в Госдуму с 2011 года и, как писали "Важные истории", за это время ни разу не выступил на заседаниях.
- Самыми молодыми российскими чиновниками на руководящих постах оказались губернаторы. Их средний возраст составляет 51 год (медианный — 50 лет), лишь 12% глав регионов имеют право уже сейчас отправиться на пенсию.
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За последние 10 лет в России «постарели» все высшие госорганы. С 2012 года больше всего увеличился средний возраст членов Совета безопасности и правительства — на семь лет. Руководители из Администрации президента постарели в среднем на шесть лет, депутаты Госдумы и Совета Федерации — на два года. Единственным исключением из этой тенденции стали губернаторы, чей средний возраст уменьшился на один год.
Изменение среднего возраста правящей элиты зависит от ротации кадров. Но чем ближе госорган к президенту России, тем ниже там сменяемость власти. Она наиболее низка в Совбезе (49% чиновников совета, работавших там в 2012 году, остаются на своих местах и сегодня) и в Администрации президента (за 10 лет там не сменились 39% руководителей). Членов Совбеза и руководство АП подбирает лично президент Владимир Путин.
- Состав правительства за 10 лет сменился на 76%. Основное обновление пришлось на 2020 год, когда премьер-министром вместо Дмитрия Медведева был назначен Михаил Мишустин.
- Губернаторский корпус был обновлен на 82%. Политолог, эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что у президента «есть запрос на омоложение на среднем уровне»: «Путин будет сидеть столько, сколько ему надо, но ему будет нужна поддержка молодых когорт управленцев».
- Колесников отмечает, что в избираемых органах власти также значительно поменялся состав (в Совфеде — на 85%, в Госдуме — на 67%), но это не говорит о реальной сменяемости власти, так как в парламент «сгружают предпенсионеров» или людей, ждущих назначений в исполнительную власть.
Высшие российские чиновники моложе американских, чей средний возраст составляет 60 лет. Также они моложе своих казахстанских (57 лет) и британских (56 лет) коллег — но старше коллег из Франции (54 года), Беларуси (53 года) и Германии (51 год). Среди всех рассмотренных «Важными историями» стран самая молодая политическая элита в Украине. После прихода к власти Владимира Зеленского, которому на тот момент был 41 год, средний возраст высших украинских чиновников составил 44 года.