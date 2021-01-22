Путин предложил отменить возрастные ограничения для назначенных президентом чиновников. Они смогут работать на своих должностях и после 70 лет

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который позволяет госслужащим, назначенным главой государства, работать на своих должностях без ограничения по возрасту. Законопроект зарегистрирован в базе Госдумы 22 января.

На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

В пояснительной записке говорится, что сейчас на государственной гражданской службе можно работать до 65 лет и в отдельных случаях до 70 лет.

Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста.

В записке отмечено, что продлевать срок службы для чиновников старше 70 лет предлагается в исключительных случаях.

В ноябре 2019 года Госдума разрешила президенту России неограниченное число раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ. До этого после достижения ректорами МГУ и СПбГУ 65 лет (предельного возраста для этой должности), президент мог продлить их полномочия только два раза по пять лет.

Вскоре после того, как поправка о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ была принята, Владимир Путин переназначил на очередной пятилетний срок ректора МГУ Виктора Садовничего, которому на тот момент было 80 лет. Виктор Садовничий руководит МГУ с 1992 года.