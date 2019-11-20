Госдума одобрила поправку, позволяющую бесконечно продлевать полномочия ректора МГУ. Ее внесли в законопроект в последний момент

Госдума приняла во втором чтении проект изменений в закон «Об образовании». Документ содержит поправку, разрешающую президенту РФ неограниченное число раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ.

Одобрить поправку 14 ноября рекомендовал комитет Госдумы по образованию и науке. Она касается и была внесена за день до заседания профильного комитета, где обсуждались поправки, сообщили «Русской службе Би-би-си» в его пресс-службе.

По действующему законодательству, после достижения ректорами МГУ и СПбГУ 65 лет (предельного возраста для этой должности), президент может продлить их полномочия только два раза по пять лет. Принятая поправка убирает слово «дважды».

В декабре 2019 года должен был истечь срок полномочий 80-летнего ректора МГУ Виктора Садовничего, который руководит вузом с 1992 года. Ранее Владимир Путин дважды продлевал полномочия Садовничего после того, как тому исполнилось 65 лет.

После того, как в Госдуме рекомендовали разрешить Путину бесконечно продлевать полномочия ректора МГУ, студенты, выпускники и преподаватели вуза в открытом письме потребовали вернуть выборы ректора. Они были отменены в 2009 году.