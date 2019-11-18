В МГУ потребовали вернуть выборы ректора

Студенты, выпускники, преподаватели и аспиранты МГУ в открытом письме потребовали вернуть выборы ректора вуза.

По мнению авторов письма, за годы, когда сотрудники университета не могли влиять на его работу, в МГУ сложилась «система тотального контроля, поощрения стукачества и всеобщего подозрения», которая «убивает творческую атмосферу для научных исследований».

К 15:30 мск 18 ноября письмо подписали 53 человека.

Комитет Госдумы по образованию 14 ноября рекомендовал нижней палате парламента одобрить поправку, которая разрешает президенту РФ неограниченное количество раз продлевать полномочия ректора МГУ после того, как ему исполнилось 65 лет (предельный возраст для этой должности).

Полномочия 80-летнего ректора МГУ Виктора Садовничего истекают в декабре 2019-го. Садовничий руководит вузом с 1992 года, в декабре 2014-го Владимир Путин второй и последний раз переназначил его на эту должность.

Выборы ректора в МГУ отменили в 2009-м.