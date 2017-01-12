Ректор МГУ похвастался перед Путиным успехами университета. Он сказал правду? Фактчек «Медузы»

10 января на встрече в Кремле ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал Владимиру Путину, что МГУ занял третье место в международном рейтинге (после Стэнфорда и Оксфорда) по востребованности выпускников. Оппозиционный политик Дмитрий Гудков обвинил Садовничего в жульничестве. «Медуза» решила проверить слова ректора.

Неплохо в науке мы выступаем. Впервые в истории российских университетов — и даже советских — зарубежный рейтинг поставил нас на третье место по востребованности выпускников, то есть по качеству. Такого никогда не было: третье место в мире, среди тысяч университетов мира Московский университет — третье место. Стэнфорд и Оксфорд впереди, а мы на третьем. Это очень хорошая оценка, раньше никогда такой оценки не было.

Фактчек

Как справедливо написал Дмитрий Гудков, Садовничий очевидно имел в виду рейтинг QS Graduate Employability Rankings. Действительно, в этом рейтинге МГУ занял третье место по одному из параметров, пропустив вперед только Стэнфорд и Оксфорд. При этом ректор умолчал, что в рейтинге пять параметров и в общем зачете МГУ не вошел в первую сотню. Позже в пресс-службе университета объяснили, что это вполне справедливо, потому важность остальных параметров не идет ни в какое сравнение с успешностью выпускников в последующей жизни: «Университеты как раз и существуют для того, чтобы готовить востребованных людей».

Составители рейтинга согласны с этим тезисом: в методологии указывается, что репутация у работодателей (Employer reputation) — важнейший показатель при составлении общей оценки, его вклад — 30%.

Проблема в том, что по этому показателю МГУ занял не третье место, а 59-е. Третье место университет занял по другому параметру — «достижения выпускников» (Alumni outcomes). И по степени важности для общей оценки составители ставят этот параметр посередине.

Вывод

Виктор Садовничий решил сосредоточить внимание Путина на той части рейтинга, где у МГУ все хорошо, умолчав о полной картине. А пресс-служба университета все напутала.