Путину разрешат бесконечно продлевать полномочия ректора МГУ

Госдума рассмотрит поправку, которая разрешает президенту РФ неограниченное количество раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ. Об этом сообщает ТАСС.

В поправке речь идет о работе ректора после того, как ему исполнилось 65 лет — предельный возраст для этой должности. По действующему законодательству, президент затем может еще дважды продлить полномочия ректора (два срока по пять лет).

В декабре 2014 года Владимир Путин продлил полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего — это стало для 80-летнего ректора последним переназначением. Полномочия Садовничего, который руководит МГУ с 1992 года, истекают в декабре.