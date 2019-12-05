Виктор Садовничий переназначен на пост ректора МГУ на новый пятилетний срок

Виктор Садовничий переназначен на пост ректора МГУ на следующие пять лет. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Виктор Садовничий руководит Московским Государственным университетом с 1992 года. Очередной срок полномочий Садовничего истекал в декабре 2019 года.

Ректору МГУ 80 лет и, по правилам, которые действовали до недавнего времени, его не могли вновь назначить на этот пост. После достижения ректорами МГУ и СПбГУ 65 лет (предельного возраста для этой должности), президент мог продлевать их полномочия только два раза по пять лет. Однако в ноябре Госдума приняла закон, разрешающий президенту бесконечно продлевать полномочия ректоров этих двух вузов.

На фоне обсуждения законопроекта о возможности бесконечно продлевать полномочия ректоров Московского и Санкт-Петербургского университетов студенты, выпускники и преподаватели МГУ в открытом письме просили вернуть выборы ректора. Они были отменены в 2009 году.