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Алексей Дружинин / РИА Новости / Reuters / Scanpix / LETA

Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет. Российские СМИ, государственные деятели и другие сочувствующие приготовили ему подарок — сотни публикаций с похвалой на все лады. Некоторые из этих материалов, по большому совпадению, начинаются с унижения Дмитрия Медведева, что неудивительно (председателя «Единой России» продолжают лишать политического влияния). Мы решили, что Путин слишком занятой человек и ему просто некогда читать все подряд. Специально для него «Медуза» отобрала публикации с наибольшим количеством лести. И пусть имениннику будет приятно!

«Опасный возраст президента Путина»

69 — цифра не круглая, и если бы речь шла о любом другом политике, такой «недоюбилей» не являлся бы поводом для размышлений и аналитических выкладок. Но ВВП — это не какой-то там «любой другой политик». ВВП — это атлант, несущий на своих плечах всю тяжесть груза российской вертикали власти . И чем дальше будут крутиться «стрелки на его жизненных часах», тем больше возраст президента будет становиться важным фактором нашей политики — фактором, который не обязательно играет против самого Путина, но который тем не менее совершенно невозможно игнорировать.

<…> Увеличение срока президентских полномочий с четырех до шести лет когда-то стало одним из главных политических трофеев, доставшихся Путину по итогам краткого «президентства» Медведева (простите меня за эти кавычки, но мне кажется, что они все-таки необходимы) .

«Не такой, как все: самые интересные факты и случаи из жизни Владимира Путина»

Ни для кого не секрет, что Владимир Путин очень любит животных. Президент нашей страны держит целый зоопарк — двух пуделей, собаку Юмэ породы акита, козу Сказку и ее козленка, карликовую лошадку Вадика, тигренка, крокодила и болгарскую овчарку Баффи.

<…> Во всем мире, наверное, не сыскать политика, который — без ущерба для имиджа — может так шутить на важных встречах, пресс-конференциях и саммитах . Многие шутки, саркастичные замечания и двусмысленные высказывания ушли в народ. Ну, а анекдоты? У Путина всегда припасено пару острот для любого случая. «Встречаются как-то немец, поляк и русский…» — такие слова вполне могут зазвучать на серьезном заседании в присутствии мировых политиков и СМИ.

<…> У Путина масса талантов — он и спортсмен, и рыбак, и охотник, и музыкант . Продолжать можно бесконечно, однако, как ни крути, о некоторых способностях Владимира Владимировича многие даже не догадываются. Один из таких талантов открылся миру в 2013 году. Во время посещения школы в Кургане Путину показали интерактивную доску, на которой можно рисовать чем угодно. Президент тут же принялся водить пальцем по доске и через несколько секунд на ней появился забавный рисунок. «Что это?» — раздалось с задних парт. «Кошка — вид сзади», — непринужденно ответил Путин.

«Жители Китая назвали Путина мировым секс-символом»

Как отметили китайцы, Путин является мечтой миллионов женщин по всему миру, так как имеет обаяние и ведет здоровый образ жизни . Его любят не только россиянки, но и многие иностранки. «Причина, по которой российский президент в 69 лет может похвастаться крепким здоровьем, тесно связана с его любовью к спорту. Вывод напрашивается сам собой: хотите иметь здоровое тело — уделяйте внимание физическим упражнениям», — раскрыли секрет успеха российского лидера.

«Владимиру Путину — 69 лет. Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента»

«У меня есть общее правило, можно назвать это диетой, можно не называть: все хорошо в меру», — утверждал Путин. Возглавив страну, он сказал кремлевским поварам: «Что вы готовите, то и нормально, ничего такого не нужно». Песков о рационе главы государства говорил так: «Следит за тем, чтобы было поменьше мучного».

По утрам президент любит каши: рисовую, гречневую или пшенную, а вот овсянку, по его словам, не ест . ​​​​​​В меню президента присутствуют творог, мед и овощи — помидоры, огурцы, зелень. Он признавался, что, бывает, салат готовит и сам — «такой вкусный!». Рецепт глава государства не уточнил.

«„Я за него готов умереть“: Путин отмечает 69-летие. К полудню президента поздравили 12 мировых лидеров, Европа и США молчат»

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня поздравил президента Владимира Путина от себя и от всего многонационального народа Татарстана. Пост утром появился в соцсетях. «Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть наша Родина процветает, пусть жизнь нашей страны будет спокойной», — написал президент республики и сопроводил публикацию снимком, на котором изображены Минниханов, Путин и первый президент РТ Минтимер Шаймиев. «Сильное фото» , — прокомментировал один из пользователей.

«Владимир Путин, Джеймс Бонд. День рождения президента совпал с российской премьерой „бондианы“»

Между Путиным и нынешним героем бондианы Крейгом находят определенное внешнее сходство и в интернете можно найти немало мемов с фотографиями актера и российского президента. Сам Крейг в интервью журналу «Максим» в 2015 году, правда, ответил категорическим отказом на вопрос, стал ли бы он играть Путина.

В 2011 году, незадолго до возвращения Путина на президентский пост, в городе появилось несколько плакатов с изображением Путина в бондовском галстуке-бабочке, держащим в руке пистолет. Плакат был сделан в стилистике постера «Казино Рояль», как афиша несуществующего фильма «бондианы»: «ВВ прикроет».

Кто еще поздравил Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Сегодня, дорогие друзья, день рождения у нашего Национального лидера, Верховного Главнокомандующего ВС РФ, Президента России Владимира Путина. Это человек, который золотыми буквами вписал свое имя в летопись времен как выдающийся государственный и политический деятель, настоящий патриот своей Отчизны, мудрый и волевой лидер.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян

Всех, кому нравится, как изменилась страна и как изменились они сами при Путине, — с днем рождения Начальника!

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