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Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / AP / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин 17 сентября впервые в жизни проголосовал дистанционно. Путин уже несколько дней находится на самоизоляции в Ново-Огарево — из-за того, что несколько человек в его окружении заболели коронавирусом.

Пресс-служба Кремля распространила видео, где Путин голосует. Правда, самого процесса там и не видно: на записи президент садится за компьютер, щелкает по двум клавишам, кладет руку на мышку и — готово! На экране появляется надпись «Спасибо, ваш голос учтен».

Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму TASS

«Медуза» и другие издания обратили внимание, что на видео нигде не фигурирует мобильный телефон, хотя он необходим для удаленного голосования, так как пароль должен прийти по СМС. Более того, сам Путин неоднократно говорил (в последний раз — две недели назад), что не пользуется телефоном вообще. (После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин воспользовался для голосования телефоном одного из помощников).

Но на этом странности не заканчиваются — пользователи твиттера обратили внимание, что на часах на руке Путина стоит 10-е число. Появились предположения, что сама запись — это «консервы», то есть постановочное видео с участием главы государства, которое сделали заранее, а потом выпустили под видом нового.

Однако, вероятно, объяснение несовпадению дат — совсем другое: у президента просто на неделю отстают часы. К такому выводу пришел журналист Даниил Сотников, изучивший видеорепортаж с учений «Север» на полигоне в Нижегородской области, которые Путин посетил 13 сентября. Как заметил Сотников, часы Путина в тот день показывали 6-е число.

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