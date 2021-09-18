Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Часы на руке президента России Владимира Путина показывали 10-е число, когда он голосовал на выборах, потому что на них не была установлена дата. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата.

Путин, как сообщал Кремль, принял участие в голосовании 17 сентября. Новость об этом сопровождалась коротким видео, распространенном пресс-службой президента. На нем президент садится за компьютер, щелкает по двум клавишам, кладет руку на мышку, после чего на экране появляется надпись «Спасибо, ваш голос учтен».

Не пропустите стрим «Медузы», в котором ведущие нашего политического подкаста Андрей Перцев и Константин Гаазе будут подводить итоги выборов. Воскресенье, 19 сентября, 22:00. Подпишитесь на него тут.

Пользователи соцсетей, обратившие внимание на дату на часах Путина, предполагали, что сюжет о его голосовании может быть «консервой» — то есть снятым заранее постановочным видео.

Версию о том, что на часах Путина может быть неправильная дата, подтвердили журналисты . Они изучили видеорепортаж с полигона в Нижегородской области, который Путин в тех же часах посещал 13 сентября — на том видео часы показывали 6-е число.

«Медуза» обращала внимание, что для голосования онлайн нужен мобильный телефон, на который должно прийти сообщение с паролем, а Путин лишь две недели назад заявлял, что телефоном не пользуется. Песков объяснил это тем, что президент проголосовал с помощью телефона одного из помощников.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой