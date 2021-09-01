«Что надо подписать? Подписать что нужно? Не понял, что я должен подписать?» Школьник попросил Путина подписаться на его ютьюб. Президент не сразу разобрался, чего от него хотят

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

На встрече с учащимися во владивостокском детском центре «Океан» 10-летний школьник по имени Егор выступил с просьбой, поставившей Владимира Путина в тупик.

Президента всего-то попросили подписаться на ютьюб-канал Егора «Красная вилка». «Подпишитесь, пожалуйста, я буду очень рад», — добавил мальчик.

Однако Путину не удалось самому разобраться, чего от него хотят: «А что нужно… что нужно подписать? Егор, что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?».

Понадобились дополнительные разъяснения от 10-летнего эксперта. К счастью, брифинг для президента был кратким и доступным: «Ютьюб-канал, такая социальная сеть. Подпишитесь». И только тогда Путин ответил: «Хорошо-хорошо, ладно, хорошо», перед этим еще раз уточнив, на чей канал нужно подписаться.

Впрочем, Путина можно понять — он считает, что интернету доверять нельзя. Приведем цитату с той же встречи в центре «Океан».

«Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов — , рунеты, там чего только нет, туда залезешь — там можно вроде бы узнать — все от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации: очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции. Поверить нельзя, потому что это не мнение настоящих истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых».

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Фото на обложке: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA