Путин предложил продлить срок службы маршалов и генералов. Сейчас они могут служить только до 70 лет

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который позволяет ему самостоятельно определять максимальный возраст пребывания на военной службе для высших офицеров российской армии.

Законопроект предлагает установить сроки продления контрактов для маршалов, генералов армии и адмиралов флота на время, указанное в решении президента.

Сроки продления контрактов для генерал-полковников и адмиралов предлагается сохранить на уровне 70 лет, для военнослужащих в ином звании — на уровне 65 лет.

Сейчас, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», со всеми военнослужащими можно продлевать контракт лишь до достижения ими возраста 65 или 70 лет (в зависимости от звания).

В январе 2021 года Путин внес в Госдуму законопроект, который отменяет возрастные ограничения для назначенных президентом чиновников. Госдума одобрила законопроект в марте.

В ноябре 2019 года Госдума разрешила президенту неограниченное число раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ. Раньше после достижения ими 65 лет президент мог продлить их полномочия только два раза по пять лет. Вскоре после принятия поправки Путина назначил на очередной пятилетний срок ректора МГУ Виктора Садовничего, которому на тот момент было 80 лет.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег