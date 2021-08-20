«Дождь» и «Важные истории» объявлены «иноагентами». Главное «Не находиться в этом списке уже просто неприлично»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Евгений Фельдман

«Дождь» и «Важные истории» объявлены СМИ-«иноагентами». 20 августа Минюст внес в соответствующий реестр общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Телеканал Дождь» и зарегистрированное в Латвии юридическое лицо Istories fonds, через которое работают "Важные истории". Также в реестр попали главный редактор «Важных историй» Роман Анин и журналисты Роман Шлейнов, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Дмитрий Великовский и Олеся Шмагун. Кроме того, в реестр Минюста внесен Степан Петров. Предположительно, речь идет о генеральном директоре ликвидированной общественной организации «Якутия — наше мнение».

«Дождь» — главный российский независимый телеканал. Он уже давно подвергается давлению. Канал начал вещание в 2010 году. В 2014 году «Дождя» о блокаде Ленинграда вызвал волну критики. Большинство спутниковых и кабельных операторов отключили канал от своих сетей, позднее он лишился возможности размещать рекламу. Это поставило под вопрос дальнейшее существование «Дождя», он перешел на зрительское финансирование. В последующие годы "Дождь" не раз подвергался давлению: из-за освещения акций протеста канал исключили из кремлевского пула, а его гендиректора Наталью Синдееву вызывали в Следственный комитет.

«Важные истории» занимаются журналистскими расследованиями. Они писали про «Роснефть» и зятя Путина. Проект запустили в апреле 2020 года, его возглавляет Роман Анин бывший журналист-расследователь «Новой газеты». "Важные истории" выпускали расследования про предполагаемого зятя Владимира Путина Кирилла Шамалова, офшорных сделках «друзей президента» и покупке доли в итальянском производителе шин Pirelli для «Роснефти» (после него «Роснефть» подала на "Важные истории" в суд и выиграла его).

В апреле в редакции «Важных историй» и в квартире Анина прошли обыски по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Его возбудили в 2016 году из-за материала Анина в «Новой газете», посвященного яхте тогдашней жены руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Анин проходит по делу как свидетель.

Недавно на «Важные истории» пожаловался Александр Ионов — человек, по доносу которого «Медузу» признали «иноагентом» в апреле 2021 года. В июле Ионов рассказал, что направил в Генпрокуратуру жалобу, в которой попросил признать "Важные истории" СМИ-«иностранным агентом», заявив о фактах иностранного финансирования издания. Анин ответил, что редакцию «Важных историй» и его лично не пугает статус «иноагента», и пообещал подать на Ионова в суд.

Жаловаться на «Дождь» для его признания «иноагентом» в июле призывали члены . Незадолго до этого телеканал обратился в Следственный комитет из-за того, что его ведущая Анна Монгайт получила угрозы от последователей «Мужского государства». Монгайт начали угрожать из-за выпуска программы «Женщины сверху», в котором она взяла интервью у лесбийской пары, снявшейся для обложки журнала Elle. Российский государственный телеканал RT еще в 2019 году сообщал, что "Дождь" получает финансирование Евросоюза.

«Нечего пока сказать, кроме матерных слов», — отреагировала на объявление «иноагентом» гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева. Она и главный редактор телеканала Тихон Дзядко заявили, что не получали никаких уведомлений от Минюста. По словам Синдеевой, редакция «Дождя» не знает, на основании чего канал признали «иноагентом». «Но очевидно, что рано или поздно это должно было случиться», — сказала она.

«Важные истории» заявили, что «не находиться в списке „иноагентов“ просто неприлично». «С момента своего основания год назад мы не скрывали от читателей, что зарегистрированы за границей. Сделали мы это для того, чтобы быть свободными. И чтобы не превратиться, подобно российским государственным СМИ, в информационную обслугу власти, которая лает, когда ей это прикажут. А что касается самого списка „иноагентов“, то в нем уже столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично», — говорится в заявлении издания.

В реестре СМИ-«иноагентов», который составляет Минюст, теперь 43 позиции. 25 из них — это физические лица. С апреля 2021 года в реестр были внесены «Медуза» (лишилась почти всех рекламных доходов), «Первое антикоррупционное СМИ», VTimes (закрылось после объявления «иноагентом»), The Insider (главред вскоре стал свидетелем по делу о клевете), а также ряд журналистов «Проекта», « » и «Открытых медиа». Кроме того, «Проект» был объявлен нежелательной организацией, а «Открытые медиа» и «МБХ медиа» закрылись после блокировки их сайтов.

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Ольга Корелина