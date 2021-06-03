«Власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа». Издание VTimes объявило о закрытии

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Издание объявило о прекращении работы. Такое решение, говорится в заявлении издателя VTimes Александра Губского, поступившем в «Медузу», принято после включения издания в список СМИ — «иностранных агентов».

«На собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа», — пишет издатель.

«Мы изучили семь сценариев продолжения деятельности VTimes со статусом „иноагента“ или без такового. В каждом из сценариев был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы. Но причина нашего решения не только и не столько страх уголовного преследования за то, что мы честно исполняем свой профессиональный долг», — пишет издатель.

«Ярлык „иноагента“ <…> разрушил бизнес-модель VTimes — а мы создавали это издание именно как бизнес», — говорится в заявлении. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иноагентом», а пожертвований читателей «недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа». Из-за «иноагентского» статуса «многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики» опасаются давать комментарии, что лишает издание «большей части его медиаповестки».

По сути, VTimes выталкивают в нишу оппозиционных политических СМИ. Но мы задумали и сделали совсем другое медиа. Поэтому мы приняли решение прекратить издание VTimes — 12 июня, в День независимости России.

Редакция благодарит читателей, партнеров и сделавших пожертвования и подчеркивает, что «закрытие проекта VTimes не значит, что мы отказываемся от своих принципов и уходим из профессии».

Издание VTimes было создано в конце июля 2020 года журналистами «Ведомостей», уволившимися в знак протеста против действий нового руководства газеты.

В список СМИ — «иностранных агентов» VTimes попало 14 мая.

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