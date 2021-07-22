Бывший член ОНК Александр Ионов пожаловался в Генпрокуратуру на «Важные истории». Ранее по его доносу «Медузу» признали «иноагентом»

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Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Ионов заявил, что направил в Генпрокуратуру жалобу на «Важные истории», в которой указал о фактах иностранного финансирования издания. Об этом Ионов рассказал «МБХ медиа».

«Мы сегодня отправили жалобу в Генпрокуратуру. А до этого мы отправляли [жалобы] в Минюст и Роскомнадзор. В первую очередь мы указали иностранное финансирование, потому что журналисты персонально и как юридическое лицо получали непосредственно иностранное финансирование от тех структур, которые непосредственно нацелены на определенные задачи со стороны Запада».

Также Ионов попросил признать главного редактора «Важных историй» Романа Анина «иностранным агентом».

«Важные истории», по словам Ионова, связаны с исполнительным вице-президентом Стокгольмской школы экономики в Риге Андерсом Александерсоном, который совместно с Романом Аниным указан бенефициаром зарегистрированного в Латвии фонда IStories Fonds.

После жалобы Ионова в Роскомнадзор весной 2021 года «Медузу» признали «иностранным агентом». Также после его обращения американский Бард-колледж получил статус «нежелательной организации».

В апреле ФСБ России провела обыски в редакции «Важных историй» и в квартире главного редактора издания Романа Анина по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Его возбудили в 2016 году, дело касается материала Анина о яхте тогдашней жены руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Анин проходит по делу как свидетель. В июле Арбитражный суд Москвы обязал «Важные истории» удалить расследование «Танцовщица для „Роснефти“» о покупке российской нефтяной компанией доли Pirelli.

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Все эпизоды «Медузу» признали иноагентом всего за три дня — после жалобы Александра Ионова в Роскомнадзор. Рассказываем, чем известен Ионов и что его так обидело в наших публикациях 00:00 28:43

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