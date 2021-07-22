Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Главный редактор издания «Важные истории» Роман Анин ответил бывшему члену московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александру Ионову, который попросил признать «Важные истории» и самого Анина «иностранными агентами».

Анин прокомментировал заявления относительно «Важных историй», которые Ионов сделал в своем инстаграме. Главред объяснил, почему издание зарегистрировано в Латвии и как оно связано со Стокгольмской школой экономики в Риге.

В своем видео Александр Ионов говорит: «Господин [вице-президент Стокгольмской школы экономики в Риге] Андерс [Александерсон] является очень хорошим читателем сайта Istories и на основании этого платит господину Анину и делает это без тени сожаления и не обращая внимания на закон об иностранных агентах в России». Это вранье. Андерс Александерсон ни разу мне ничего не платил. Александру Ионову придется отвечать за эти слова в российском суде.

Анин заявил, что редакцию «Важных историй» и его лично не пугает статус «иностранного агента».

Мой дед отсидел около 15 лет в советских лагерях как «враг народа» за то, что отказался подписать коллективный донос на невиновного. Я горжусь тем, что мой дед был «врагом народа». Уверен, он бы гордился тем, что я и медиа, которое я возглавляю, вот-вот станут «иностранными агентами».

После жалобы Александра Ионова в Роскомнадзор весной 2021 года «Медузу» признали «иностранным агентом». Также после его обращения американский Бард-колледж получил статус «нежелательной организации».

В апреле ФСБ провела обыски в редакции «Важных историй» и в квартире Романа Анина по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Его возбудили в 2016 году, оно касается материала Анина о яхте тогдашней жены руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Анин проходит по делу как свидетель.

В июле суд обязал «Важные истории» удалить расследование «Танцовщица для „Роснефти“» о покупке российской нефтяной компанией доли в итальянском производителе шин Pirelli.

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