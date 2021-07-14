Суд обязал «Важные истории» удалить расследование «Танцовщица для „Роснефти“» о покупке доли Pirelli

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск нефтяной компании «Роснефть», поданный к изданию «Важные истории» и журналисту Роману Шлейнову из-за материала «Танцовщица для „Роснефти“». Об этом говорится в карточке дела на сайте суда.

В своем иске «Роснефть» требовала удалить расследование издания, в котором утверждалось, что в 2014 году для компании купили долю в итальянском производителе шин Pirelli. Сама «Роснефть» это отрицала, но, как отмечали «Важные истории», сообщения об этой сделке публиковали на сайте нефтяной компании, также об этом писали российские информационные агентства.

В ходе судебного процесса, сказал журналист Роман Шлейнов, представители «Роснефти» «договорилась до того, что информация Pirelli о продаже акций не соответствует действительности и противоречива». «По их словам, документы Pirelli ничего не значат, компания Pirelli ничего в российских законах не понимает. А информация государственных информагентств не соответствует действительности», — сказал Шлейнов после заседания.

По решению суда «Важные истории» должны удалить спорные фразы и опубликовать опровержение, сказали представители редакции. Издание оспорит вынесенное решение.

В апреле ФСБ России провела обыски в редакции «Важных историй» и в квартире главного редактора издания Романа Анина по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Его возбудили в 2016 году, дело касается материала Анина о яхте тогдашней жены руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Анин проходит по делу как свидетель.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег