«Открытые медиа» и «Правозащита Открытки» заявили о прекращении работы после блокировки их сайтов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Открытые медиа» прекращают работу с 5 августа 2021 года. Заявление об этом появилось в телеграм-канале издания.

Вчера «РИА Новости» опубликовали информацию о том, что Роскомнадзор (РКН) заблокировал наш сайт по требованию Генпрокуратуры РФ, которая считает «Открытые медиа» связанными с организациями, признанными нежелательными на территории России. У нас до сих пор нет подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы все равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики.

Издание подчеркнуло, что никогда не сотрудничало со структурами, объявленными «нежелательными», и работало на средства пятилетнего гранта, выданного Михаилом Ходорковским. Ни у кого из журналистов проекта не было отношений с иными компаниями Ходорковского, говорится в заявлении.

К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались.

Обновлено. Проект «Правозащита Открытки», сайт которого накануне также подвергся блокировке, прекращает свою работу, сообщила юрист Анастасия Буракова.

Блокировка «Открытых медиа», «МБХ медиа» и «Правозащиты Открытки»

Роскомнадзор заблокировал в России сайты «Открытых медиа», «МБХ медиа» и «Правозащиты Открытки». Главное

Блокировка «Открытых медиа», «МБХ медиа» и «Правозащиты Открытки»

Роскомнадзор заблокировал в России сайты «Открытых медиа», «МБХ медиа» и «Правозащиты Открытки». Главное

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