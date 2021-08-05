«Открытые медиа» и «Правозащита Открытки» заявили о прекращении работы после блокировки их сайтов
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
«Открытые медиа» прекращают работу с 5 августа 2021 года. Заявление об этом появилось в телеграм-канале издания.
Вчера «РИА Новости» опубликовали информацию о том, что Роскомнадзор (РКН) заблокировал наш сайт по требованию Генпрокуратуры РФ, которая считает «Открытые медиа» связанными с организациями, признанными нежелательными на территории России. У нас до сих пор нет подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы все равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики.
Издание подчеркнуло, что никогда не сотрудничало со структурами, объявленными «нежелательными», и работало на средства пятилетнего гранта, выданного Михаилом Ходорковским. Ни у кого из журналистов проекта не было отношений с иными компаниями Ходорковского, говорится в заявлении.
К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались.
Обновлено. Проект «Правозащита Открытки», сайт которого накануне также подвергся блокировке, прекращает свою работу, сообщила юрист Анастасия Буракова.