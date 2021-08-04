Роскомнадзор заблокировал в России сайты «Открытых медиа», «МБХ медиа» и «Правозащиты Открытки». Главное

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Вечером 4 августа Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа», связанных с Михаилом Ходорковским. В обоих случаях их внесли в реестр запрещенной информации по решению Генпрокуратуры РФ. Ведомство сослалось на статью 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: эта статья позволяет блокировать сайты, которые содержат информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

Также в России заблокировали сайт — правозащитного проекта Михаила Ходорковского. В уведомлении о блокировке сказано, что доступ к сайту ограничен на основании статьи 15.3 закона «Об информации».

В Роскомнадзоре сообщили, что ограничили «доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement и Open Russia» — двух организаций, связанных с Ходорковским, которые в 2017 году Генпрокуратура РФ включила в список «нежелательных», пишет РБК, ссылаясь на Роскомнадзор. После того, как власти России объявили эти организации «нежелательными», трудности возникли у местной организации «Открытая Россия», которую никогда не называли «нежелательной». 27 мая «Открытая Россия» прекратила свою деятельность, чтобы защитить своих сторонников от уголовного преследования.

«Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащита Открытки» не знают, почему их заблокировали. В двух изданиях и правозащитном проекте рассказали, что ни Роскомнадзор, ни Генпрокуратура не уведомляли их о блокировке. Представители «Открытых медиа» рассказали, что за пару часов до блокировки, в 19:03 по московскому времени 4 августа, получили четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию. О какой информации идет речь, в письмах не уточнялось. В «МБХ медиа» отметили, что не получали никаких уведомлений.

Главный редактор «Открытых медиа» отметила в беседе с «Медузой», что обычно Роскомнадзор в своих предупреждениях указывает конкретный адрес материала, к которому есть претензии, а также период времени, за который его нужно удалить. «Сейчас этого не случилось», — сказала Ярош.

Мы не понимаем причины блокировки. И пока не знаем, что с этим делать. Будем обращаться в РКН. Но скорее всего, это что-то весьма серьезное. Видимо, речь не идет о том, что мы удалим какую-то новость и нас разблокируют.

Главный редактор сайта «МБХ Медиа» Вероника Куцылло сообщила «Медузе», что две недели назад редакция получила последнее официальное предупреждение от РКН из-за новости за декабрь 2020 год. «Она касалось самоубийства и предупреждение было связано с описанием способа суицида. Мы все исправили», — сказала Куцылло.

Куцылло отметила, что в 2018 году Роскомнадзор заблокировал сайт mbk.media, но затем его разблокировали. «Сейчас никакие формальные причины блокировки сайта mbk-news.appspot.com на территории РФ мне как главному редактору не известны, никаких требований и предупреждений нам не поступало, очевидно что сейчас просто зачищают всю поляну независимых медиа», — сказала Куцылло.

Сайты на домене appspot.com не так просто заблокировать. И вот почему Власти массово блокируют сайты, связанные с Навальным, а «Умное голосование» — все еще нет. Почему?

В «Правозащите Открытки» сообщили «Медузе», что «нам никаких уведомлений не поступало». «Никаких даже формальных писем не было. Поэтому сейчас мы можем только догадываться, с чем связана блокировка», — сообщили в организации.

В июле Минюст объявил «нежелательной» в России деятельность четырех неправительственных организаций, связанных с Михаилом Ходорковским. Это британский Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»), его дочерняя структура, британский Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), а также британская организация Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России») и французская European Choice («Европейский выбор»).

В июле Минюст России включил в список «СМИ — иностранных агентов» четырех журналистов «Открытых медиа». В реестр попали главный редактор издания , ее заместитель , журналисты и .

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