Минюст включил «Фонд Ходорковского» и еще четыре европейские организации в реестр «нежелательных»

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Минюст России включил в список «нежелательных» еще пять организаций, четыре из которых связаны с Михаилом Ходорковским.

В реестре оказались Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского») и его дочерняя структура Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), а также организация Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России») — все они зарегистрированы в Великобритании и связаны с Ходорковским.

Помимо этого, в список внесли французскую организацию European Choice («Европейский выбор»), также связанную с Ходорковским, и чешскую Spolecnost Svobody Informace« (Общество свободы информации»).

Генпрокуратура потребовала признать эти организации «нежелательными» в конце июня.

Сейчас в списке «нежелательных» организаций Минюста находятся 40 иностранных неправительственных организаций.

В начале июня в России ужесточили законодательство о «нежелательных» организациях. В частности, гражданам России запретили участвовать в их работе по всему миру; в список «нежелательных» также теперь можно включить любую организацию, если она выступала посредником в финансировании организации, которая уже находится в реестре.

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