«Открытая Россия» объявила о ликвидации

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Организация «Открытая Россия» полностью прекращает свою деятельность и закрывает отделения в регионах. Такое решение, сообщил «Коммерсанту» исполнительный директор организации Андрей Пивоваров, принято, чтобы защитить сторонников от уголовного преследования.

«Все члены „Открытки“ исключены из организации, а их членство аннулировано — во избежание возможного преследования. Нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников», — заявил он.

По словам Пивоварова, решение о самоликвидации «Открытой России» связано с поправками в закон о нежелательных организациях, которые рассматривает Госдума.

«Эти поправки, несомненно, примут. И тогда на наших активистов начнется настоящая охота. Мы не можем этого допустить, поэтому заранее ликвидируем организацию», — сказал Пивоваров.

В комментарии «Медузе» Пивоваров сообщил, что новую структуру вместо «Открытой России» создавать не планируется. «Есть высокий риск, что это признают продолжением деятельности. Каждый сторонник может действовать в индивидуальном качестве, добиваться наших целей, быть сторонником Михаила Ходорковского. Но создание новой структуры сейчас опасно», — сказал Пивоваров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так прокомментировал решение «Открытой России» объявить о ликвидации:

«Политическое поле никоим образом у нас не ограничено „Открытой Россией“. Наоборот, оно гораздо более богатое и многогранное. Поэтому уход чего-то не означает зачистку политического поля абсолютно. Политическое поле живет, развивается, кипит, естественно, в предвыборной кампании и так далее и тому подобное».

Российская «Открытая Россия» официально не внесена в список «нежелательных организаций». Такой статус имеют Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), связанные с Михаилом Ходорковским. В 2019 году российская «Открытая Россия» объявила о своей ликвидации, после чего учредили другую структуру с аналогичным названием, но не получили регистрацию в Минюсте.

Правоохранительные органы связывают «Открытую Россию» с Open Russia Civic Movement, чья деятельность в России была признана нежелательной. Эта связь, в частности, стала поводом для разгона форума муниципальных депутатов в Москве, который пытались провести 13 марта.

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