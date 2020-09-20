Консорциум журналистов-расследователей рассказал об офшорных сделках «друзей Путина» на миллионы долларов

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN).

Как пишут «Важные истории», в документах минфина есть транзакции российских бизнесменов. Издание, ссылаясь на документы, утверждает, что миллиардеры и компании «перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину».

В утечке из FinCEN оказалось более 2500 отчетов, которые банки отправляли в американский минфин в 2000-2017 годах. Речь идет о подозрительных транзакциях на общую сумму больше двух триллионов долларов.

Так, по данным расследователей, связанная с компаниями группы «Северсталь» Алексея Мордашова кипрская Dulston Ventures в 2010 году перечислила 830 тысяч долларов компании Sandalwood Continental. Она, в свою очередь, связана с музыкантом .

В документах FinCEN удалось найти также шесть миллионов долларов, которые в 2006-2008 годах советник президента РФ получил от Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, утверждают авторы расследования.

Эта фирма принадлежит Алишеру Усманову, деньги в течение двух лет перечислялись по «соглашению об услугах», пишут «Важные истории».

В расследовании также упоминаются 5,3 миллиона долларов, которые российская телекоммуникационная МТС несколькими переводами в 2015 году выплатила фирме, связанной с сыном бывшего министра национальной безопасности Азербайджана.

Офшор Caspian Telecommunication Ltd с Британских Виргинских островов, «несмотря на почти полную безвестность», стал крупным игроком на рынке связи Азербайджана, пишут «Важные истории».

В расследование также попали брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим Воробьев; вице-мэр Москвы до 2007 года Иосиф Орджоникидзе (он был в том числе одним из инициаторов проекта «Москва-Сити»); первый вице-президент Газпромбанка Игорь Русанов и близкий к банку офшор.

«Русская служба Би-би-си» добавляет, что из документов FinCEN видно, как российские миллиардеры «использовали западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции США и Евросоюза». По словам Фергуса Шила из ICIJ, которые приводит «Би-би-си», транзакции на два триллиона долларов — это «малая часть отчетов, отправленных за тот период».

О самом расследовании ICIJ подробно пишет здесь (на английском языке, на русском подробности можно почитать тут).