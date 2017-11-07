«Архив райских островов», часть 2: Nike, Apple и центр российских деловых перевозок

Регистрация бизнес-джета Gulfstream Михельсона не вызывала вопросов до 2014 года, когда «Новатэк» подпал под американские санкции. Тогда бермудская Appleby, через которую проводилась регистрация, отказалась обслуживать миллиардера, его дела передали компании на острове Мэн.