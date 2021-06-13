«Дождь» исключили из кремлевского пула журналистов. Из-за того, что канал освещал акции в поддержку Навального

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Канал «Дождь» исключили из официального журналистского пула президента России Владимира Путина. Об этом «Медузе» сообщили два источника на канале.

Эту информацию подтвердил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко. «Да, несколько недель назад нам сообщили, что наш корреспондент больше не работает в пуле», — сказал он.

Как заметила «Медуза», корреспондент «Дождя» не принимает участия в ежедневных брифингах пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с 13 мая.

По словам источников «Медузы», причиной исключения «Дождя» из пула стало то, что телеканал подробно освещал возвращение оппозиционера Алексея Навального из Германии в Россию и последующие митинги в его поддержку.

Дмитрий Песков подтвердил «Медузе», что «Дождь» исключен из пула в связи с освещением митингов в поддержку Навального. «Да, к сожалению связано. Канал в те дни поддерживал незаконные действия», — заявил Песков.

В апреле 2021 года телеканал «Дождь» перенес концерт в честь своего 11-летия из-за того, что он совпадал по дате с митингом в поддержку Алексея Навального.

16 июня в Женеве должна состояться первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена с тех пор как последний вступил в должность президента США.

Это будет первое за долгое время мероприятие на высоком уровне, на которое не будут допущены журналисты «Дождя».

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