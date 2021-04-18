Телеканал «Дождь» отменил празднование своего дня рождения из-за митинга в поддержку Навального

Телеканал «Дождь» объявил о переносе концерта в честь своего 11-летия из-за того, что он совпадет по дате с митингом, объявленным командой Алексея Навального.

«21 апреля мы не можем отмечать День Дождения, потому что в этот день страна выходит на протесты в поддержку голодающего в лагере Алексея Навального. В этот же день Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию. Нам кажется, что именно поэтому вы остаетесь с Дождем — мы никогда не предпочтем праздники важным новостям», — говорится в заявлении канала.

Концерт в честь 11-летия «Дождя» с участием Noize MC и Дельфина должен был состояться в 19:00 21 апреля в московском клубе Adrenaline Stadium. В итоге телеканал перенес мероприятие на 27 апреля.

В воскресенье сотрудники Иван Жданов и Леонид Волков объявили о проведении общероссийского митинга в поддержку Алексея Навального, который с 31 марта держит голодовку в исправительной колонии города Покрова.