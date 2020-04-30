Российские журналисты-расследователи запустили новое издание «Важные истории». Его редакция находится в Риге

Группа российских журналистов-расследователей запустила новое издание «Важные истории» (второе название — istories, сокращенное от important stories).

Как сказано на сайте издания, многие авторы «Важных историй» состоят в престижных международных консорциумах журналистов-расследователей. Они принимали участие в работе над расследованиями на основе «Панамского архива» и писали о схемах отмывания денег через российские и европейские банки.

«Важные истории» будут стараться публиковать свои материалы вместе с другими независимыми СМИ — как российскими, так и зарубежными.

На сайте издания три рубрики: «Репортажи», «Расследования» и «Мастерская». В последней из них описаны инструменты, полезные для работы журналистов-расследователей. Дизайн сайта «Важных историй» делала студия Charmer, работавшая над первым дизайном «Медузы».

Большинство журналистов «Важных историй» живут в Москве, но редакция издания находится в Риге. «Мы это сделали по соображениям безопасности. К сожалению, последние 20 лет российские власти занимались планомерным уничтожением независимых СМИ… Поэтому мы отдаем себе отчет в том, что в России ни закон, ни суд нас не защитят», — говорится на сайте издания.

«Важные истории» зарегистрированы как некоммерческая организация, которой управляет совет директоров. В него входят редакторы издания и «несколько уважаемых во всем мире журналистов и медиа-менеджеров», чьи имена не названы. Команда планирует финансировать работу издания на пожертвования и обещает скоро запустить краудфандинговую кампанию.