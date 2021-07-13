«Дождь» обратился в СК из-за угроз ведущей Анне Монгайт после интервью с однополой парой

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Телеканал «Дождь» попросил Следственный комитет возбудить уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста с угрозами насилием (части 3 статьи 144 УК). Об этом сообщил сам канал.

Причиной обращения стали угрозы, поступающие ведущей «Дождя» Анне Монгайт из-за выпуска программы «Женщины сверху», в котором она взяла интервью у лесбийской пары, снявшейся для обложки журнала Elle.

Выпуск с моделями Машей и Ритой (модельный псевдоним Тим) вышел 8 июля. После этого ссылки на инстаграм-аккаунты Монгайт и моделей были опубликованы в телеграм-канале .

После этого Монгайт стала получать угрозы в личных сообщениях в инстаграме. «Настанет время — мы твоих детей зарежем при тебе. Думаешь можно интервью с гомосеками снимать в РФ? <…> Приноси публичные извинения, иначе подарки ночью в окно летать начнут. Привет от МГ», — говорилось в одном из сообщений.

«Редакция телеканала „Дождь“ и учредитель СМИ считают, что поступившие угрозы получены в связи с выполнением редакцией телеканала и лично А.В. Монгайт профессиональной деятельности журналиста <…> Указанное сообщение является реальной угрозой жизни и здоровью А.В. Монгайт, ее детям, а также угрозу жизни и здоровью сотрудникам редакции телеканала», — написал в заявлении в СК юрист телеканала «Дождь» Роман Мазаев.

Обложка Elle с моделями Машей и Тимом была представлена в конце июня. «Дождь» назвал это первым случаем, когда однополая пара снялась для обложки российского глянца.

В мае 2021 года «Дождь» подал в СК заявление из-за анонимной угрозы продюсеру канала Анне Фиминой «пришить» ее, если она не перестанет «ковыряться в Кавказе». Фимина принимала участие в создании двух сюжетов «Дождя», посвященных семейным отношениям на Кавказе.

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