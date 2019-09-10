Гендиректора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву вызвали на допрос в СК

Следственный комитет вызвал на допрос гендиректора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву. Она сообщила в твиттере, что допрос начнется в 10 утра 10 сентября.

По какой причине Синдееву вызвали в СК, пока неизвестно. В повестке, которую получила Синдеева, сказано, что ее в качестве свидетеля допросит старший следователь по особо важным делам Рустам Габдуллин. Ранее сообщалось, что именно он ведет расследование « ».

«Дождь» 27 июля вел прямую трансляцию с несанкционированной акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Во время эфира в студию пришла полиция и вручила главреду телеканала Александре Перепеловой повестку на допрос в качестве свидетеля.