Главного редактора «Дождя» Александру Перепелову допросили в СК по делу о митингах

Главный редактор «Дождя» Александра Перепелова вышла с допроса в Следственном комитете. Об этом сообщается в прямом эфире телеканала.

По словам Перепеловой, допрос касался освещения «Дождем» акций протеста в Москве в июле 2019 года.

«Спрашивали, как мы освещали митинг, что мы делали, как до нас доходила информация про митинг, как мы о ней узнавали. Все крутилось вокруг этого: митинговой деятельности в Москве в июле 2019 года <…> Очень много вопросов про Мосгоризбирком», — сказала она.

Перепелова была допрошена в качестве свидетеля. Она отметила, что в СК не сообщили, в рамках какого именно уголовного дела ее допрашивали. Предположительно, речь идет о деле о воспрепятствовании работы избиркомов, которое было возбуждено в конце июля в связи с протестными акциями в Москве.

Главреду «Дождя» принесли повестку на допрос во время прямого эфира, посвященного несанкционированной акции в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.