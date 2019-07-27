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Акция за свободные выборы в Москве. Массовые задержания. Хроника
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- Что. Акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.
- Где. Тверская улица и Тверская площадь рядом с мэрией Москвы.
- Акция не согласована городскими властями.
- Начало акции — 14:00. Но еще до этого полиция задержала около мэрии несколько десятков человек.
- Что делать, если вас задержали: карточки «Медузы». Телефон «ОВД Инфо»: +7(800)707-05-28. Телефон «Апологии Протеста»: +7(960)047-82-28