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Акция за свободные выборы в Москве. Массовые задержания. Хроника

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  • Что. Акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.
  • Где. Тверская улица и Тверская площадь рядом с мэрией Москвы.
  • Акция не согласована городскими властями.
  • Начало акции — 14:00. Но еще до этого полиция задержала около мэрии несколько десятков человек.
  • Что делать, если вас задержали: карточки «Медузы». Телефон «ОВД Инфо»: +7(800)707-05-28. Телефон «Апологии Протеста»: +7(960)047-82-28