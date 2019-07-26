К делу о митингах в Москве подключилась ФСБ. Она будет искать связь оппозиционных кандидатов с Западом

Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избиркомов, возбужденное Следственным комитетом по следам протестных митингов незарегистрированных кандидатов, курирует Служба по защите конституционного строя и и борьбе с терроризмом ФСБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и московской мэрии.

По словам собеседников издания, инициатива расследования в отношении независимых кандидатов исходила из администрации президента РФ. Спецслужба займется поиском возможных связей оппозиционеров с иностранными структурами и попытается доказать, что протестные акции финансируются из-за рубежа.

Ранее источник «Дождя» утверждал, что Кремль увидел в действиях оппозиционных кандидатов в Мосгордуму «классический оранжевый сценарий».

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах в в городскую думу многим независимым кандидатам, обнаружив в подписях за их выдвижение недопустимый процент брака. Сами кандидаты отвергают это и заявляют, что их не допускают до выборов по политическим причинам. 14 июля они провели протестную акцию около Мосгоризбиркома, а затем ежедневно собирались со своими сторонниками на Трубной площади.

24 июля СК объявил о возбуждении уголовного дела о нарушении работы избиркомов из-за действий оппозиционных кандидатов. В тот же вечер у некоторых из них прошли обыски.

27 июля незарегистрированные кандидаты намерены провести новый митинг протеста около здания мэрии в центре Москвы.