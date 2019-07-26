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Охранники выносят из Мосгоризбиркома диван, на котором сидит Любовь Соболь. Посмотрите главное видео предвыборной кампании 2019 года
1 минута
09:56, 26 июля 2019
Рабочая группа Мосгоризбиркома 25 июля отклонила жалобу юриста ФБК Любови Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Соболь с 13 июля держит голодовку, требуя допуска к выборам. После отклонения апелляции она решила продолжить голодовку в здании избиркома. Охрана вынесла Соболь на улицу на руках — вместе с диваном.
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