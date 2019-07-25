«Дождь»: Кремль увидел в протестных действиях кандидатов в Мосгордуму «классический оранжевый сценарий»

Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избиркомов и обыски связаны с тем, что власть увидела в действиях оппозиционных кандидатов в Мосгордуму «классический оранжевый сценарий». Об этом сообщил «Дождю» источник, близкий к администрации президента.

«Этого никто не допустит», — сказал источник. По его словам, ситуация в Москве сплотила разные группы влияния во власти «перед общей угрозой».

По утверждению собеседников телеканала, власти решили использовать «более жесткую тактику» по отношению к оппозиции из-за высокой численности митинга на проспекте Сахарова 20 июля и призывов оппозиционеров устроить несанкционированную акцию у мэрии Москвы 27 июля. Новая тактика была выработана к вечеру 23 июля.

«Предложенные компромиссы — согласование акции на Сахарова и встреча с [главой ЦИКа Эллой] Памфиловой — оппозицию уже не устраивают, а значит, время компромиссов прошло», — пересказывает «Дождь» одного из своих источников.

Об уголовном деле о воспрепятствовании работе московских избиркомов, поводом для которого были названы несанкционированные акции с участием кандидатов в Мосгордуму, стало известно утром 24 июля. Вечером у Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова прошли обыски, их и других кандидатов вызвали на допрос в СК.