Кирилл Жуков

безработный (раньше работал в метро), 28 лет

Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA

Получил три года колонии по обвинению в том, что ударил по шлему росгвардейца. Сам Жуков утверждал, что лишь махнул рукой рядом со шлемом, но суд ему не поверил. Росгвардеец пожаловался, что лямка шлема больно сдавила ему подбородок, когда он откинул голову назад от руки Жукова. Жуков не признал вину.