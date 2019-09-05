Четыре дня — шесть приговоров Кого и по каким обвинениям посадили по «московскому делу»
С 2 по 5 сентября московские суды в беспрецедентно быстром режиме начали рассматривать дела и сразу вынесли приговоры шести фигурантам «московского дела». Все они получили реальные сроки, в том числе за твиты или за повторные административные нарушения. Вот первые осужденные по этому делу.
Владислав Синица
менеджер, 30 лет
Получил 5 лет колонии по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды. Так следствие трактовало его твит о детях силовиков от 31 июля (сейчас удален). На суде свидетели из Росгвардии рассказали, что восприняли твит как угрозу. Синица не признал вину.
Иван Подкопаев
техник в библиотеке, 25 лет
Получил три года колонии по обвинению в том, что распылил перцовый газ в сторону полицейских и росгвардейцев. Подкопаев признал вину.
Данил Беглец
индивидуальный предприниматель, 25 лет
Получил два года колонии по обвинению в нападении на полицейского — схватил его за руку и потянул. Беглец признал вину и выплатил потерпевшему 10 тысяч рублей.
Кирилл Жуков
безработный (раньше работал в метро), 28 лет
Получил три года колонии по обвинению в том, что ударил по шлему росгвардейца. Сам Жуков утверждал, что лишь махнул рукой рядом со шлемом, но суд ему не поверил. Росгвардеец пожаловался, что лямка шлема больно сдавила ему подбородок, когда он откинул голову назад от руки Жукова. Жуков не признал вину.
Евгений Коваленко
охранник на железной дороге, 48 лет
Получил три с половиной года колонии по обвинению в нападении на полицейского и росгвардейца. По версии следствия, Коваленко толкнул полицейского Евгения Терещенко, а затем бросил мусорный бак в росгвардейца Максима Салиева. Коваленко не признал вину.
Константин Котов
программист, 34 года
Получил четыре года колонии по «дадинской» статье — о неоднократных административных нарушениях на митингах. В основу обвинения легли материалы о том, что Котов пять раз в течение полугода так или иначе нарушал закон о митингах. Котов не признал вину.