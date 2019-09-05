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Четыре дня — шесть приговоров Кого и по каким обвинениям посадили по «московскому делу»

Источник: Meduza

С 2 по 5 сентября московские суды в беспрецедентно быстром режиме начали рассматривать дела и сразу вынесли приговоры шести фигурантам «московского дела». Все они получили реальные сроки, в том числе за твиты или за повторные административные нарушения. Вот первые осужденные по этому делу.

Владислав Синица

менеджер, 30 лет

Виталий Белоусов / Sputnik / Scanpix / LETA

Получил 5 лет колонии по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды. Так следствие трактовало его твит о детях силовиков от 31 июля (сейчас удален). На суде свидетели из Росгвардии рассказали, что восприняли твит как угрозу. Синица не признал вину.

Суд над Владиславом Синицей

Иван Подкопаев

техник в библиотеке, 25 лет

Петр Кассин / Коммерсантъ

Получил три года колонии по обвинению в том, что распылил перцовый газ в сторону полицейских и росгвардейцев. Подкопаев признал вину.

Суд над Иваном Подкопаевым

Данил Беглец

индивидуальный предприниматель, 25 лет

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Получил два года колонии по обвинению в нападении на полицейского — схватил его за руку и потянул. Беглец признал вину и выплатил потерпевшему 10 тысяч рублей.

Кирилл Жуков

безработный (раньше работал в метро), 28 лет

Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA

Получил три года колонии по обвинению в том, что ударил по шлему росгвардейца. Сам Жуков утверждал, что лишь махнул рукой рядом со шлемом, но суд ему не поверил. Росгвардеец пожаловался, что лямка шлема больно сдавила ему подбородок, когда он откинул голову назад от руки Жукова. Жуков не признал вину.

Евгений Коваленко

охранник на железной дороге, 48 лет

Татьяна Макеева / Reuters / Scanpix / LETA

Получил три с половиной года колонии по обвинению в нападении на полицейского и росгвардейца. По версии следствия, Коваленко толкнул полицейского Евгения Терещенко, а затем бросил мусорный бак в росгвардейца Максима Салиева. Коваленко не признал вину.

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