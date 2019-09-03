Фигуранту «московского дела» Владиславу Синице дали пять лет колонии. Он написал твит о детях полицейских

Максим Григорьев / ТАСС / Scanpix / LETA

Пресненский районный суд Москвы приговорил блогера и фигуранта « » Владислава Синицу к пяти годам колонии, сообщает «МБХ медиа». Его признали виновным в экстремизме с угрозой применения насилия за твит, в котором усмотрели призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов.

Во время обсуждения деанонимизации сотрудников правоохранительных органов Синица написал в твиттере: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео». Синицу задержали 3 августа.

Владислав Синица не признал вину. Он подтвердил, что написал такой твит, но, по его словам, сообщение нельзя считать угрожающим — он просто рассуждал о возможных последствиях для силовиков.

Судебное следствие продолжалось один день. Во время суда прокурор спросил, зачем блогер говорил «о необходимости похищать детей». «Я не говорил о необходимости похищать детей», — ответил Синица. В ходе прений сторон прокурор просил приговорить блогера к шести годам колонии — максимальный срок, предусмотренный статьей Уголовного кодекса об экстремизме.

«Медиазона» ранее писала, что экспертизу сообщения Синицы на экстремизм провели люди без профильного филологического образования. Один из экспертов — переводчик и преподаватель английского и немецкого языков, вторая — учитель математики. Судья Екатерина Кириченко посчитала, что экспертизу провели «квалифицированные и опытные» специалисты, поэтому к их работе вопросов нет, сообщают «Открытые медиа».

Судья Кириченко во время оглашения приговора распорядилась конфисковать в пользу государства «орудие преступления» Синицы — его белый айфон.

Обновлено. В Росгвардии поддержали вынесенный Синице приговор. «Мы считаем, что приговор справедливый, поскольку угрозы в адрес детей сотрудников, которые звучали у блогера, это серьезная вещь. И, на мой взгляд, наказание соответствует тому поступку, который он совершил», — заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в комментарии изданию «Подъем».

Александр Бакланов